Man bedreigd na aantreffen hennepkwekerij

De kwekerij werd dinsdag bij de woning van het slachtoffer ontdekt en geruimd door de politie. De twee verdachten, een 27-jarige man uit Bergen op Zoom en een 26-jarige man uit Rilland, namen contact op met de man, hij sprak met ze af en stapte bij ze in de auto. In de auto begon het duo hem met de dood te bedreigen. De Bergenaar voelde zich zo bedreigd dat hij, terwijl de auto door de wijk Blokkendoos nog reed, uit de auto sprong en wegvluchtte. Via een omstander wist de man de politie te waarschuwen. Die kon de twee mannen later op de dag aanhouden voor bedreiging. Wat hun rol bij de hennepkwekerij is wordt onderzocht. Ze zijn ingesloten voor verder onderzoek.