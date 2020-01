Overvallers, woninginbrekers en autodief in Bureau Brabant

In de gemeenten Waalwijk en Loon op Zand werd in de periode van 1 november 2019 tot en met 15 januari 2020 maar liefst 52 keer ingebroken terwijl dit er een jaar eerder in dezelfde periode 31 waren Het is (nog) onduidelijk of hier één dadergroep bij betrokken is. De inbraken vonden meestal tussen 17.00 en 22.00 uur plaats. Vaak gooiden ze aan de achterkant van het huis een raam in of werd een deur met een koevoet opengebroken. De buit bestond meestal uit geld en sieraden. We tonen in de uitzending bewakingsbeelden van twee woninginbraken in respectievelijk Waalwijk en Kaatsheuvel.