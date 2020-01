Geen resultaat zoekactie stoffelijk overschot Tanja Groen

Het is bijna 27 jaar geleden dat Tanja Groen verdween. De studente woonde op dinsdag 31 augustus 1993 een feestavond in de soos van een studentenvereniging aan de Herbenusstraat in Maastricht bij. Op deze dag heeft ze om ongeveer 19.50 uur nog contact met haar moeder in Schagen (Noord-Holland) gehad. Rond middernacht heeft ze het feest verlaten en is ze op de fiets naar haar kamer in Gronsveld gegaan. Vanaf dat moment ontbreekt ieder spoor van haar. Op zaterdag 4 september 1993 hebben de ouders aangifte van vermissing van hun dochter gedaan.