Voortgang onderzoek op begraafplaats verdwijningszaak Tanja Groen

Woensdagochtend is de politie gestart met een onderzoek op een begraafplaats aan de Beente in Maastricht. Dit naar aanleiding van nieuwe informatie die in het najaar van 2019 is binnengekomen en onderzocht door rechercheurs. Er is veel aandacht van media en ook buurtbewoners hebben woensdag een kijkje genomen bij de onderzoeksactiviteiten die naar verwachting tot het einde van de dag in beslag nemen. Gedurende het onderzoek is de begraafplaats voor het publiek niet toegankelijk.