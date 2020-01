Aangehouden ladingdieven gelinkt aan andere ladingdiefstallen

Donderdag 16 januari doorzocht de politie de woning en een berging van de 56-jarige verdachte aan de Vaalserberg in Eindhoven. Daarbij werden een grote hoeveelheid goederen aangetroffen. Onder meer een grote partij schoenen, tassen, maar ook diverse werktuigen en huishoudelijke apparaten. Uit onderzoek is inmiddels vastgesteld dat een deel van deze goederen is gestolen uit vrachtwagens. Het politieonderzoek naar de herkomst van de rest van de goederen is nog in volle gang.

De drie verdachten zijn inmiddels de een rechtere-commissaris in bewaring gesteld.