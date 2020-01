Twee verdachten aangehouden voor overval Rademarkt

Rond 06:00 werd een medewerker met geweld overmeesterd, waarna een gering geldbedrag werd buitgemaakt. Daarna gingen de overvallers er vandoor. Een van de verdachten melde zich vrijwerl direct na de overval op het politiebureau aan de Rademarkt. Kort daarna kon een tweede verdachte worden aangehouden in de buurt van het hostel. Beide verdachten zijn in een cel ingesloten en worden vandaag gehoord. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Het onderzoek is in volle gang.