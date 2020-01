Zes jongeren verdacht van handel in verdovende middelen

De politie heeft gistermiddag in de wijk ’t Wilbert zes jongens uit Hengelo aangehouden in de leeftijd van 16 tot 20 jaar. Zij worden verdacht van handelen in verdovende middelen. Tevens is er gezocht in de woning van een verdachte. Daar troffen de politieagenten een handelshoeveelheid drugs aan. In de auto van één van de verdachten werd een mes aangetroffen. Zowel de drugs als het mes zijn in beslag genomen. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

