Getuigenoproep woningoverval

Het echtpaar is rond 10.30 uur bedreigd door de twee mannen. Ze moesten spullen afgeven en de sleutels van hun grijze Porsche Cayenne. Rond 14.00 uur zijn de daders er vandoor gegaan in die auto. Die auto is later aangetroffen op het industrieterrein Overveld in Harderwijk. Vermoedelijk zijn ze via het bosgebied naar het industrieterrein gereden. De politie is op zoek naar getuigen die de mannen hebben zien rijden in de grijze Porsche Cayenne.