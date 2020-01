Man met nepwapen in school aangehouden

Nijmegen - De politie heeft op donderdag 23 januari rond snel gehandeld na een melding rond 13.50 uur dat er iemand met een vuurwapen door een school liep in Nijmegen. De politie neemt in dit soort gevallen geen risico en geen halve maatregelen: alles is er dan op gericht om iedereen die aanwezig is in veiligheid te brengen en de verdachte te overmeesteren en aan te houden. Dat is vanmiddag in Nijmegen ook gebeurd: niemand raakte gewond maar de schrik zit er natuurlijk wel goed in. Een 25-jarige man is naar het bureau gebracht. We weten dat er veel gespeculeerd wordt over wat er achter dit incident zit, de man wordt hierover gehoord.