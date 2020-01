Oudere vrouw bestolen in eigen woning

De onbekende man belde rond 18.30 uur aan bij de bewoonster voor een glas water. Toen hij werd binnengelaten, deed hij een greep naar het halssieraad van de vrouw. Daarbij kwam de vrouw ten val. Met het sieraad vertrok de dader korte tijd later weer te voet via de voordeur van de woning. De vrouw wist familie te bellen voor hulp; zij is door familie verzorgd omdat ze licht gewond was geraakt bij de val.

Signalement dader

Voor zover nu bekend, is de dader ongeveer 30 jaar oud.

Hij heeft vermoedelijk donkerblond haar in een scheiding.

De man heeft een blanke huidskleur, sprak goed Nederlands.

Vermoedelijk droeg hij een beige/grijze regenjas.



Hebt u iets gezien dat te maken kan hebben met dit incident? Neem dan contact op met de politie via het algemene nummer 0900 8844.

2020035389 (JA)