Getuigen gezocht van schietincident Dorbeendreef

Uiteraard is de politie een opsporingsonderzoek gestart. De eerste bevindingen van het onderzoek wijzen op een incident in de relationele sfeer. Het opsporingsteam wil echter weten wat er zich precies in de flat heeft afgespeeld. Daarvoor doet de politie ook een beroep op getuigen.



Vanmorgen, donderdag 23 januari, hebben rechercheurs al een buurtonderzoek gehouden. Het team is op zoek naar meer getuigen. Mogelijk beschikt u over informatie die te maken kan hebben met dit schietincident. Belt u in dat geval met de politie via 0900-8844, bel anoniem via 0800-7000 of vul het onderstaande tipformulier in.