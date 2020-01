Getuigen gezocht diefstal met geweld Wognum

De politie is op zoek naar meerdere mensen die dit is overkomen, en naar getuigen die dit hebben waargenomen. Gelieve u te melden via 0900-8844 en te vragen naar de basisteamrecherche in Hoorn. Misschien beschikt u over beelden, waar we graag kennis van nemen. U kunt ze uploaden via dit formulier onder vermelding van 2020014549.