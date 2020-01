Poging brandstichting

Omstreeks 14.15 uur kreeg de politie melding dat een man had geprobeerd een houten bankje in brand te steken op de Nassaulaan. Ter plaatse bleek de verdachte een bankje, dat tegen de gevel van een pand stond, had besprenkeld met spiritus. Hij had het bankje nog niet in brand kunnen steken door de komst van gemeentelijk Handhavers. Zij konden de man aanhouden en overdragen aan de politie.

De verdachte gedroeg zich uiterst agressief en verkeerde mogelijk onder invloed van drank en/of drugs. Van de man werd bloed afgenomen. Het bloedmonster wordt door het Nederlands Forensisch Instituut onderzocht op de aanwezigheid van alcohol of drugs.

2020015037