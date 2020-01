Slachtoffer schietincident overleden

De politie stelde direct een onderzoek in in de omgeving. Omstreeks 00.35 uur zag de politie de vermoedelijke verdachte in Haarlem lopen. Hij kon worden aangehouden. De man is voor verhoor overgebracht naar het politiebureau. De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding van het incident.

De politie verzoekt eventuele getuigen of personen die informatie hebben over deze zaak om zich te melden. De recherche in Haarlem is bereikbaar op tel.nr. 0900-8844. Anoniem bellen kan ook op 0800-7000 (Meld Misdaad Anoniem).

2020015256