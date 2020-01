Drie inbrekers aangehouden dankzij alerte melder

Een bewoner werd wakker van slijpgeluid en zag in het trappenhuis van de gezamenlijke parkeergarage drie onbekende personen lopen. Omdat hij een inbraak vermoedde, belde hij gelijk de politie en gaf daarbij de signalementen op van de verdachten. Agenten zagen in de nabije omgeving een auto rijden met daarin drie personen die aan de signalementen voldeden. Hierna zijn de drie aangehouden. De auto is voor nader onderzoek in beslag genomen.



Getuigen gezocht

Mogelijk zijn nog meer verdachten betrokken bij de poging inbraak. De melder vermoedde dat er nog minimaal een vierde verdachte in een tweede auto wegreed toen de politie aankwam op het Zonnehof. Hebt u iets opvallends gezien? Bel 0900-8844.



Inbrekerswerktuigen

De politie ging donderdagochtend 23 januari op zoek naar inbrekerswerktuigen. Ook zochten agenten in een sloot aan de Zonnehof. Daar troffen agenten goederen aan die voor onderzoek in beslag zijn genomen. Mocht u in de omgeving nog inbrekerswerktuigen – zoals een slijptol of koevoet - vinden, neem dan direct contact op met politie Pijnacker-Nootdorp via 0900-8844.



