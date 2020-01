Verdachten van overval op pakketbezorger aangehouden

De overval gebeurde op zaterdag 11 januari op de Tesselschadelaan. Het slachtoffer was omstreeks 15.25 uur bezig met het bezorgen van pakketjes toen hij bij zijn bestelauto werd bedreigd door meerdere mannen met messen en een vuurwapen. De mannen namen pakketten weg uit de bestelauto en renden daarna weg.

Buurtonderzoek

De recherche is na de melding direct een onderzoek gestart. Informatie uit een buurtonderzoek leidde uiteindelijk naar een 17-jarige verdachte uit Den Haag die dinsdag 14 januari werd aangehouden. Hij is vrijdag 17 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris en is voor veertien dagen in bewaring gesteld. Het onderzoek werd voortgezet waarna het spoor uitkwam bij de nu aangehouden verdachten. In hun woningen werd een doorzoeking gedaan waarbij er ondermeer gegevensdragers in beslag zijn genomen voor verder onderzoek. De verdachten zitten vast voor verder verhoor en worden vrijdag 24 januari voorgeleid aan de rechter-commissaris.