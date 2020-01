Aanhouding overval taxichauffeur Baarsveen

De taxichauffeur werd dinsdag 10 september, rond 23.45 uur op de Baarsveen in Spijkenisse door twee mannen mishandeld en beroofd van geld. Hij werd gebeld door een anoniem nummer en verzocht naar de Snoekenveen in Spijkenisse te gaan. Daar eenmaal aangekomen bleek dit een valse melding. Later die avond werd de taxichauffeur weer anoniem gebeld, deze keer met het verzoek naar de Baarsveen in Spijkenisse te gaan. Daar stonden twee mannen hem op te wachten. De twee sloegen de chauffeur in zijn gezicht en gingen er vandoor met zijn portemonnee.



Ouderwets speurwerk van de recherche leidde naar de 19-jarige Rotterdammer. Deze bleek al vast te zitten voor een inbraak. Tijdens zijn eerdere aanhouding reed de verdachte rond in een auto die bij een inbraak gestolen was.