Vondst van speciekuip

Er is al eerder in het Rijn-Scheldekanaal gezocht maar er is toen niets gevonden. Ook is er al op ander plaatsen tevergeefs naar hem gezocht. Vandaag was het wel raak. Er zouden geruchten zijn dat hij een beton zou zijn gegoten en in een speciekuip in het water zijn gegooid. Er is vandaag, donderdag 23 januari 2019 om 15.00 uur inderdaad in het water een speciekuip met beton aangetroffen. De kuip is uit het water gehaald. Hij wordt zo snel mogelijk naar het NFI gebracht die de kuip en inhoud gaan onderzoeken. Het team hoopt zo snel mogelijk duidelijk te krijgen over de inhoud. De familie van Johan is op de hoogte gesteld van de vondst.