Waar zit die cocaïnewasserij? Help ons!

Het produceren en verkopen van cocaïne is uiteraard strafbaar. Het ondermijnt de maatschappij. Maar het proces om vanuit kleding of iets dergelijk de cocaïne te wassen gebeurd in het meest gevaarlijke lab wat je kunt hebben. En natuurlijk 5000 liter opslag in een woonwijk is te gek voor woorden. De schade aan het milieu is aanzienlijk. De chemicaliën liepen uit de gedumpte vaten en dropen uit de vrachtwagen. De kosten moeten door ons allemaal gedragen worden. Reden genoeg om dit lab te vinden. Het onderzoek is in volle gang maar we willen graag uw hulp. Wie weet iets van de vier dumpingen, wie heeft gezien dat de vaten en het afval gedumpt is. Het gaat om donkerblauwe drums. Die moeten toch opvallen. En wie heeft gezien dat het vrachtwagentje in paniek zoals het lijkt, achtergelaten is. Wie heeft de vrachtwagen zien staan op de Chaamseweg in Ulvenhout. Kortom we willen alle informatie hebben. Ook zullen er mensen zijn die weten of vermoeden dat er ergens een wasserij zit waar dit afval vandaan kan komen. Geef ons uw informatie, dat kan uiteraard anoniem via meld Misdaad Anoniem.