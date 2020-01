Aanhouding supportersgeweld Helmond

De aangehouden persoon is woonachtig in Helmond in de leeftijd van 30 jaar. Wij zijn deze persoon op het spoor gekomen door camerabeelden uit het voetbalstadion uit te lezen. Op basis van deze beelden hebben we de persoon geïdentificeerd en hebben wij hem kunnen aanhouden.



Hij wordt verdacht van mishandeling en hij zal zich binnenkort voor de rechter moeten gaan verantwoorden. Voor de ongeregeldheden in het stadion sluiten we meer aanhoudingen niet uit.



De politie vindt agressie en geweld tegen haar medewerkers onacceptabel. Politiebeambten hebben een verantwoordelijke rol in de samenleving en moeten zonder te worden gehinderd hun werk kunnen doen. Met wederzijds respect. Agressie of geweld, in welke vorm dan ook, tegen medewerkers wordt niet getolereerd. Dit geldt voor iedereen die bij de politie werkt: agenten, rechercheurs, medewerkers van de meldkamer, baliemedewerkers en medewerkers van ondersteunende afdelingen.