Politie zoekt getuigen steekpartij Pleinweg

Het bleek te gaan om een 17-jarige Rotterdammer die rond 17.00 uur was neergestoken toen hij wegvluchtte voor een groep jongeren. Even daarvoor had hij hen ontmoet op het Zuidplein. Op de roltrap richting Pleinweg kregen ze ruzie. Dit liep uit op een vechtpartij waarbij de jongen werd geslagen. Toen hij wegliep werd hij in zijn rug gestoken. Met een vriend ging hij naar het ziekenhuis waar hij werd geopereerd.

De politie is op zoek naar getuigen van dit incident. Heeft u de steekpartij of wat daarvoor gebeurde, gezien of heeft u andere informatie over deze steekpartij? Neem dan contact op met de politie via de opsporingstiplijn telefoonnummer 0800-6070. Liever anoniem melden? Bel Meld Misdaad Anoniem: 0600 -7000.