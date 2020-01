Agenten houden drie inbrekers op heterdaad aan

Rond 02.50 uur schakelde een buurtbewoner de politie in nadat hij drie personen via de regenpijp naar boven zag klimmen. Ook zag de getuige dat het drietal daarna de woning binnen ging. Binnen enkele minuten waren de gealarmeerde agenten bij het huis. De agenten zagen de drie jongens en het drietal kreeg de politie in de smiezen. Hierop zette het trio het op een rennen en een achtervolging te voet volgde. De drie tieners hadden een kleine voorsprong en wisten een woning aan de Skagerrak binnen te gaan. De politie vroeg direct een machtiging om de woning te betreden maar gaf de jongens eerst de kans de deur zelf te openen. Toen hier geen gehoor aan werd gegeven, besloten de agenten de deur met geweld te openen. Eén van de jongens zag toen in dat het beter was de politie binnen te laten. Het drietal werd in de woning aangehouden en overgebracht naar het politiebureau voor verhoor. Later bleek dat één van de verdachten in het huis woont waarin het drietal zich probeerde te verstoppen voor de politie.

2020016033