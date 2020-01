Getuigenoproep brandbom tegen woning Zwanenplein

Het sterke vermoeden is dat de brandbom is gegooid door twee in het zwart geklede personen, die vervolgens op een zwarte motor zijn weggereden. Er raakte niemand gewond. De recherche is op zoek naar getuigen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben van het incident, of die het duo heeft waargenomen in de omgeving van het Zwanenplein in Noord tussen circa 3.30 uur en 4.00 uur.

Heeft u meer informatie, of wellicht (dashcam)beelden voor de politie? Neem dan contact op via 0900-8844, via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000 of via onderstaand tipformulier.