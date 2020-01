Twee jongens aangehouden voor bezit balletjespistool

Volgens de melder stonden rond 13.30 uur twee jongens op een balkon met een vuurwapen. Zoals gebruikelijk nam de politie de melding zeer serieus en arriveerden agenten met kogelwerende vesten. Na korte tijd slaagden de agenten erin om de twee verdachten in de woning aan te houden. Het gaat om een 18-jarige jongen uit Leidschendam en een 17-jarige jongen uit Den Haag. Zij zitten op dit moment vast en worden gehoord.



Fikse boete voor nepvuurwapen

Veel speelgoedwapens die in het buitenland te koop zijn lijken zoveel op echte (vuur)wapens, dat ze niet van echte wapens zijn te onderscheiden. Dit maakt het mogelijk om nepwapens voor verkeerde doeleinden te gebruiken om bijvoorbeeld anderen mee te bedreigen. Het is daarom in Nederland verboden om nepwapens in bezit te hebben. Wie toch zo'n wapen aanschaft, loopt het risico op een forse boete en bij een treffen met de politie op een behandeling als van een gewapende crimineel.



Gevaar nepvuurwapens

Wist je dat je met een nepvuurwapen op zak een flinke boete of zelfs gevangenisstraf kunt krijgen? Of dat je het risico loopt dat agenten die jou met het nepwapen zien lopen, kunnen besluiten hun vuurwapen te trekken? Nepwapens zijn tegenwoordig namelijk nog maar nauwelijks van echte wapens te onderscheiden. En in de huidige tijd nemen agenten geen enkel risico.