Inbreeksters aangehouden dankzij alerte buurtbewoner

Omstreeks 16.40 uur kwam de melding binnen dat een buurtbewoner had gezien dat er door drie vrouwen was ingebroken in een woning aan de Heemraadlaan. Omdat de getuige het kenteken kon doorgeven van de vluchtauto die door de vrouwen gebruikt was, was al snel bekend dat de auto in Nieuwegein thuis zou horen. Nadat een zoektocht in de omgeving van Leiderdorp aanvankelijk niets opleverde, werd de auto later gezien toen de bestuurder in de buurt van Nieuwegein wilde gaan tanken. Daar werden de inzittenden, drie vrouwen uit Nieuwegein van 34, 43 en 43 jaar oud, aangehouden. Zij zijn op een politiebureau ingesloten voor verhoor.



Bel 112

In dit geval konden de verdachten worden aangehouden dankzij een oplettende buurtbewoner die in actie kwam. Na een inbraak blijkt achteraf echter ook vaak dat buren iets opvallends hebben gezien. En dat ze de politie niet belden, omdat ze dachten dat het toch niets was. Ook als u twijfelt, kunt u 112 bellen. Want de politie komt liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Twijfel dus niet bij verdachte omstandigheden en bel 112.