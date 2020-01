Geen bluspoeder, maar 16 kilo heroïne in brandblussers

Uitgebreid onderzoek leidde naar het pand aan de Hoekersingel. Omdat het vermoeden bestond dat daar drugs werden opgeslagen en versneden, deden agenten een inval. Naast drie van de vier aangehouden Rotterdammers vond de politie spullen die gebruikt worden om verdovende middelen te versnijden en te verpakken, waaronder een zeef en een vacumeermachine.

Brandblussers

In diezelfde woning stond een lege brandblusser met sporen van vermoedelijk heroïne. De politie zag een 48-jarige verdachte in de omgeving lopen. Hij had een sporttas met brandblussers bij zich. Deze bleken wél gevuld. Niet met bluspoeder, maar met zo’n 16 kilo heroïne. In het bedrijfspand aan het Weena stond een dure Audi RS6 met vermoedelijk valse kentekenplaten. Die is voor verder onderzoek in beslag genomen. In de Pupillenstraat vonden agenten een vuurwapen en munitie. Tot slot werden een dure Rolex en een Cartier zonnebril in beslag genomen.