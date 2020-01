Drugs en illegaal vuurwerk gevonden bij controle tijdens actieweek

De politie is samen met onder andere verschillende gemeenten, de Belastingdienst en andere toezichthouders al de hele week bezig met een actieweek in het politiedistrict de Markiezaten. Daarbij worden allerlei tips en signalen uitgelopen. Een van de tips ging over het huis aan de Snoostraat. Rond 10.30 uur bezochten agenten de woning. In een koelkast werd amfetaminepasta gevonden. Daarop werd de vrouw, die op dat moment in de woning aanwezig was, aangehouden. Onder leiding van de rechter-commissaris werd de rest van de woning doorzocht. Daarbij kwamen verschillende XTC-pillen, amfetaminekristallen en zo’n 25 kilogram illegaal vuurwerk tevoorschijn. De mannelijk bewoner is op een later tijdstip aangehouden. De politie onderzoekt de zaak verder.