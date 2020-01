Italiaan vervoert 34 kilo cocaïne in verborgen ruimte

Die middag controleerde de politie in samenwerking met de Belgische collega’s, de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee op grensoverschrijdende criminaliteit. De 33-jarige bestuurder werd die middag rond 17.00 uur met zijn auto, voorzien van Nederlandse kentekenplaten, bij de A16 richting België gecontroleerd. Tijdens deze controle stuitte de politie op een mogelijke verborgen ruimte in de kofferbak van het voertuig. Door een kier zagen de agenten meerdere pakketten in de afgesloten ruimte liggen. Omdat het vermoeden bestond dat hier verdovende middelen in vervoerd werden, werd de verdachte aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De auto werd in beslag genomen en de Forensische Opsporing onderzocht de verborgen ruimte verder.