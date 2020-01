Preventie actie levert hennepkwekerij op

De opsporingsambtenaren waren donderdag 23 januari 2020 bezig met een preventieactie in de gemeente Borsele. Ze liepen langs een woning aan de Landingsweg. Ze zagen aan de zijkant een opvallende kleur licht en het geluid van geronk. Tevens stond een raam open waar een onmiskenbare hennepgeur langs naar buiten kwam. Hierna is de woning met een machtiging betreden. Er was niemand binnen. In een kweektent stond 80 planten, die circa 8 weken oud waren. De stroom werd illegaal afgenomen en is daarom afgesloten. De plantage is geruimd. De politie stelt een nader onderzoek in naar de exploitant.