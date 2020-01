Man aangehouden voor bedreiging

Een 27-jarige vrouw uit Bergen op zoom heeft aangifte gedaan van bedreiging. Ze vertelde dat ze vrijdagmorgen omstreeks 07.30 uur met haar man in hun auto door de polder over de Noordlangeweg in Dinteloord reed. Ze zagen dat een auto, een Ford, de weg blokkeerde waardoor ze niet verder konden rijden. Ze zagen dat vervolgens vanuit het raam door de bestuurder achtereenvolgens een hakbijl en een grote stalen pijp naar buiten werd gestoken en zachtjes werd rondgedraaid. Dit in combinatie met de blokkade kwam voor hen bedreigend over. Na een tijdje maakte die bestuurder de weg weer vrij door achteruit een parkeerplaats op te rijden. Aangeefster besloot de politie te bellen omdat ze bang was dat de man wellicht andere voorbijgangers iets aan zou doen.