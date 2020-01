Roosendaler buiten bewustzijn na forse mishandeling

Op de beelden is te zien dat kennelijk na een woordenwisseling het slachtoffer door zijn belager twee keer met gebalde vuist in het gezicht geslagen wordt. Hij valt daardoor op de grond, waarna hij door dezelfde man nog een keer met kracht tegen het hoofd geslagen wordt. Het slachtoffer raakte buiten bewustzijn. Hij reageerde aanvankelijk niet op pijnprikkels. Nadat hij bijkwam, is hij overgebracht naar het ziekenhuis. De verdachte die nog ter plaatse was is door de horeca agenten aangehouden als verdachte van zware mishandeling.