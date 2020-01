Getuigen ernstig ongeval Hastingsweg Dordrecht gezocht

De toedracht van het ongeval is ondanks het horen van diverse getuigen nog niet helemaal helder. Het was op het moment van het ongeval druk op de Provinciale weg, dus het kan goed zijn dat er nog getuigen zijn, die de politie niet heeft gesproken. Heeft u het ongeval zien gebeuren? Heeft u de witte Mini wellicht vlak voor het ongeval zien rijden? Alle informatie is welkom. Bel met 0900-8844, of meld uw informatie anoniem via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.