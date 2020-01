Veel verzet bij aanhouding in Werfershoof

Het slachtoffer liep door mishandeling letsel op. Mogelijk is de man ook met een scherp voorwerp gestoken. Na de mishandeling verliet de dader de woning van het slachtoffer. De man nam daarbij de auto van de man mee. Deze werd korte tijd later door agenten vlakbij midden op de rijbaan aangetroffen.



Agenten ontdekten dat de verdachte zich bevond in een andere woning aan de Zanddijk in Wervershoof. De man luisterde niet naar de agenten en is uiteindelijk met veel verzet aangehouden. Daarbij is ook een politiehond ingezet. De verdachte is gebeten en gewond geraakt. De man is naar het ziekenhuis gebracht en later overgebracht naar het politiebureau.



Wat er exact is gebeurd in de woning aan de Zanddijk onderzoekt de politie. Mensen met informatie en / of getuigen kunnen contact opnemen met de politie via 0900-8844.



2020017297