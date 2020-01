Dodelijk schietincident buurthuis Wittenburg: twee verdachten aangehouden

Twee mannen stormden die vrijdag in 2018 aan het begin van de avond het buurthuis binnen en openden daar het vuur. Waarschijnlijk hadden de schutters het op iemand anders voorzien, maar beschoten meerdere malen Mohamed. Hij overleed ter plekke aan zijn ernstige verwondingen. De recherche vermoedt dat Emylio G. één van de schutters is geweest en hij is in oktober 2018 ook aangehouden als verdachte. Hij werd toen in deze zaak weer heengezonden, maar bleef wel verdachte. Verder onderzoek heeft er uiteindelijk toe geleid dat hij op maandag 20 januari 2020 wederom is aangehouden en later in de week is voorgeleid aan de rechter-commissaris die hem in bewaring heeft gesteld. Op het moment van zijn aanhouding zat G. al vast op verdenking van betrokkenheid bij een andere zaak. In het belang van het onderzoek kan er geen verdere informatie gedeeld worden over zijn mogelijke betrokkenheid.

Naast Emylio G. hield de recherche maandag 20 januari 2020 ook nog een andere verdachte aan, een 26-jarige vrouw uit Zwanenburg. Zij wordt ervan verdacht medeplichtig te zijn aan het dodelijke schietincident. De vrouwelijke verdachte is eerder deze week weer heengezonden, maar blijft wel verdachte in het onderzoek.