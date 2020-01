Bestuurder veroorzaakt gevaarlijke situaties

Surveillerende agenten zagen de man omstreeks 23.20uur met zijn auto slingeren over de Boskoopseweg in Alphen aan den Rijn en wilden hem controleren. De man gaf echter geen gehoor aan het stopteken en reed op hoge snelheid verder terwijl hij zich op een gevaarlijke manier een weg tussen het overige verkeer baande. Zo haalde hij verschillende keren in door op de weghelft voor tegemoetkomend verkeer te gaan rijden waar op dat moment ook ander verkeer reed. Op de N11 agenten de man uiteindelijk klem te rijden waarna ze hem konden aanhouden. Hij was al eerder aangehouden voor rijden onder invloed en probeerde vermoedelijk te voorkomen dat zijn rijbewijs zou worden ingenomen. Dat was in december ongeldig verklaard. De man is ingesloten voor verhoor en blies op het politiebureau 650 ugl.



In verband met het onderzoek komt de recherche graag in contact met getuigen en met name met bestuurders die door de man verrast werden toen hij plotseling op de verkeerde weghelft reed en hen tegemoet kwam rijden. Dit heeft plaats gevonden op voornamelijk de Provincialeweg N207 die lokaal ook bekend staan onder de straatnamen Herenweg, Zegerbaan en de Oostkanaalweg. Op deze laatste weg heeft de bestuurder bij de rotonde met de Nieuwkoopseweg naar de woonkern Nieuwkoop een stuk spookgereden. De districtsrecherche Alphen-Gouda is bereikbaar via nummer 088-9647543.