Vuurwerk door brievenbus gegooid

Omstreeks 05.40u schrokken de bewoners van een woning aan de Paul Krugerstraat in het werkgebied van team Leiden Midden wakker toen er vuurwerk door de brievenbus werd gegooid. De voordeur raakte daardoor beschadigd en er ontstond een schroeiplek op de deurmat. In het werkgebied van bureau Leiden Zuid werd ongeveer 20 minuten later eveneens vuurwerk door een brievenbus gegooid tot grote schrik van de bewoners van een woning aan de Johannes Verhulststraat. Ook hier raakte niemand gewond en was de deur beschadigd.



De recherche onderzoekt de zaak. Een eventueel verband tussen beide incidenten staat op dit moment niet vast maar kan ook nog niet met zekerheid worden uitgesloten.



Heeft u tussen 05.30 uur en 06.00 uur iets gezien in de omgeving van de Paul Krugerstraat of de Johannes Verhulststraat dat met deze zaken te maken kan hebben? Of heeft u op een andere manier informatie over wie hiervoor gezocht moeten worden? Neem dan contact op met de recherche aan bureau Leiden Midden via nummer 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met M. 0800-7000.