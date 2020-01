Mannen aangehouden na inbraak café

Omstreek 05.00 uur kregen agenten de melding dat er bij het café inbraakgeluiden gehoord werden en dat er twee mannen gevlucht waren op een scooter. Meerdere eenheden vatten post in de omgeving. Toen één van de surveillanceauto’s tegemoet gereden werd door twee mannen op een scooter, reed de bestuurder van de scooter prompt de sloot in. Beide verdachten, een 19-jarige Hagenaar en een 22-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, hadden een nat pak en werden aangehouden. Voor de aanhouding van één van hen werd pepperspray gebruikt om hem onder controle te brengen. Beide mannen zijn ingesloten voor verhoor. Bij het café bleek inderdaad te zijn ingebroken en was een kassalade weggenomen.