Aanhoudingen voor bedreiging Middenhoefstraat

Even na het middaguur belt een man het alarmnummer. Hij vertelt dat er zojuist twee mannen in zijn woning waren die hem en zijn vriendin bedreigd en geslagen hebben. Daar zou ook een vuurwapen bij zijn gebruikt. Agenten gaan in de omgeving op zoek aan de hand van de beschrijving die de slachtoffers geven van de daders en de door hen gebruikte auto.



Op de Zuiderparkweg wordt de auto van de verdachten gezien. Omdat er mogelijk een vuurwapen in het spel is, benaderen de agenten de auto met een zogenoemde BTGV, benaderingstechniek gevaarlijke verdachten. Dat betekent dat de agenten met getrokken vuurwapen de verdachten instructies geven de auto te verlaten, van de auto weg te stappen en op de grond te gaan zitten. Zo kunnen de agenten de verdachten veilig aanhouden.



In de auto bleken drie mannen te zitten. De Rotterdammers van 22, 23 en 27 jaar zijn aangehouden. Bij fouillering en in hun auto is geen vuurwapen gevonden. De politie doet nader onderzoek.