Man met gestolen laptop probeert aan politie te ontkomen

Een agent reed rond 23.30 uur door de Professor Verbernelaan en zag een man op een fiets. Bij het zien van de politieauto, fietste de man opvallend snel weg. Toch wist de agent hem even verderop te stoppen, waarna de man aan een controle werd onderworpen. Op de bagagedrager zat een laptop. Tijdens de controle werd duidelijk dat dit apparaat in 2015 was weggenomen bij een woninginbraak in Landsmeer. Hierop werd de 36-jarige verdachte, die geen vaste woon- of verblijfplaats heeft, aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De laptop is in beslag genomen.