Overvalpoging supermarkt Breskens

De gemaskerde overvaller probeerde de medewerkster vast te pakken. Zij rende echter weg. Hierna liep hij naar de geldautomaat die echter al weer afgesloten was, waarna hij er vandoor is gegaan. Er is niets bekend over een eventueel vervoermiddel. De dader was geheel in het zwart gekleed. Hij is circa 1.80- 1.85 meter lang en heeft een slank postuur. Hij had een blauwwit gestreepte plastic tas bij zich. De recherche stelt een nader onderzoek in!