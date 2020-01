Zeven arrestaties na aantreffen hennep in bestelauto

Tijdens de daaropvolgende zoekactie werd een 26-jarige man uit Heikant uit een tuin geplukt en aangehouden. Hij rook sterk naar hennep. Surveillancehond Barry spoorde in de tuin van een woning aan de Julianastraat nog een verdachte op. Dit betrof een 28-jarige man uit Vlissingen. Hij had zich in de bosschages verstopt . Hij kreeg vanwege een beet in zijn linkeronderarm, in de HAP een tetanusprik.