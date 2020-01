Mogelijk meerdere inbraken opgelost na heterdaad aanhouding

Verder onderzoek leverde een adres op van een huis in Eindhoven waar mogelijke handlangers van de aangehouden verdachte zouden verblijven. De woning werd doorzocht en er werden inderdaad twee andere verdachten aangetroffen en aangehouden. Tijdens de doorzoeking werden niet alleen spullen gevonden die uit het huis aan de Stevinstraat kwamen, maar ook buit van andere woninginbraken. Het gaat daarbij om zaken als telefoons, televisies, geluidsinstallaties en computers die afkomstig zijn van in ieder geval drie inbraken in Eindhoven en eentje in Helmond. Nog niet alle goederen zijn onderzocht, dus mogelijk dat blijkt dat er ook nog andere inbraken zijn opgelost. Het aangehouden drietal is in verzekering gesteld voor verder onderzoek.