Vrouw ernstig gewond bij aanrijding; verdachte rijdt door

Het slachtoffer fietste zondagmorgen 26 januari rond 2.30 uur over de Heikantseweg. Door nog onbekende oorzaak ontstond vervolgens een aanrijding met een personenwagen. De bestuurster van de wagen stopte niet, maar ging er vandoor. Een getuige van het ongeluk waarschuwde de hulpdiensten. De vrouw is met zeer ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Aan de hand van de informatie van de getuige kon de politie de bestuurster al snel opsporen. Zij is rond 3.00 uur in haar woning in Bakel aangehouden. Daar werd ook de beschadigde auto aangetroffen. De vrouw is ingesloten voor verder onderzoek. Er werd een bloedproef afgenomen om te kijken of ze alcohol of drugs had gebruikt.