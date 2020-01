Gewonde bij schietincident

De politie stelt een onderzoek in naar de aanleiding en de toedracht. Zij wil voor haar onderzoek in contact komen met personen die meer informatie hebben. Zij kunnen die telefonisch doorgeven via 0900-8844 of anoniem bij M. via 0800-7000. Ook kan digitaal melding worden gemaakt via het tipformulier. Alle informatie, hoe beperkt ook, kan van waarde zijn om deze zaak op te lossen.