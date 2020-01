Jongen beroofd van spullen in Almere

Als het slachtoffer rond 18.00 uur in de bibliotheek van Almere is, wordt hij aangesproken door een jongeman, die vraagt of hij zijn telefoon mag gebruiken om even te bellen. Het slachtoffer stemt in en loopt met de jongen naar buiten. Hier voegen zich nog twee jongens bij hen.

Na een stuk lopen bedreigt de jongen, die hem in eerste instantie om zijn telefoon vroeg, hem met een mes en dwingt het slachtoffer het Lumièrepark in te lopen. Hij eist vervolgens nog een aantal andere spullen van het slachtoffer. Als ze hun buit binnen hebben, gaan de daders er vandoor.