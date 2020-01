Getuigen gezocht van beroving

Zaterdagavond 25 januari 2020 rond 23.30 en 23.40 uur werden twee vrienden uit de Zaanstreek ter hoogte van de Lidl aan de Cor Bruijnweg in Wormerveer benaderd door twee jongemannen, die hen bedreigden met een vuurwapen en hen beroofden van hun persoonlijke bezittingen. De twee daders zijn vanaf de Cor Bruijnweg weggerend in de richting van de Noorderstraat te Wormerveer.

Van de daders is het volgende signalement bekend:

Dader 1

- lichtgetinte huidskleur

- kleine moedervlek in zijn gezicht

- tussen de 19 en 23 jaar oud

- lengte tussen de 1.80 en 1.85 m langer lang

- hij had een kort afro kapsel, met donkerbruin of zwart haar;

- hij had een volle baard en een lichtbehaarde snor, donker van kleur

- hij droeg een dikke grijze jas

- normaal postuur

Dader 2

- had een gouden tand

- donkergetinte huidskleur

- donkerrode jas met capuchon

- donkerrode sneakers

- lengte tussen de 1.70 en 1.75 m lang

- leeftijd tussen de 23 en 30 jaar

- slank postuur.

Vragen aan het publiek:

Heeft u in de omgeving van de Cor Bruijnweg afgelopen zaterdagavond of in de nacht van zaterdag op zondag iets gezien dat met deze beroving te maken heeft? Belt u dan a.u.b. met de recherche in Zaandijk via tel.nr. 0900-8844.

Liever anoniem iets melden? Belt u dan met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000. Vermeldt u er aub zaaknummer 2020017640

2020017640