Inbreker aangehouden

Rond 12.00 uur kreeg de politie een melding dat er een inbraak werd gepleegd in een woning aan de Sloterweg. De inbreker was uit de woning, richting Hoofddorp, het weiland in gerend. Met hulp van de politie heli werd de man gezien in de bosjes nabij een loods aan de Sloterweg. De agenten troffen de inbreker in de bosjes aan en hebben de 23-jarige man aangehouden. Hij is overgebracht naar het politiebureau en ingesloten voor onderzoek.

2020017662