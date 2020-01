Vier minderjarigen met machetes aangehouden

Op donderdagmiddag ziet de politie aan de Gravestein een groep jongeren in het bezit van steekwapens. De minderjarige verdachten lopen in de richting van het Passtukkenpad. Als de politiemensen de jongens aanspreken proberen zij te vluchten. Na een korte achtervolging worden er vier jongens aangehouden. Bij fouillering blijken zij allen in het bezit van een machete. De verdachten variëren in de leeftijd van 13 tot 16 jaar.

Alle verdachten zijn aangehouden op grond van overtreding van de Wet Wapens en munitie. Ook is er bij iedereen een huiszoeking geweest op zoek naar andere strafbare wapens, die zijn niet aangetroffen. De verdachten zijn inmiddels heengezonden. Het dossier is ingestuurd naar het OM, de officier van justitie zal binnenkort beslissen hoe deze zaak wordt afgedaan.

Bekijk hier de video: https://www.youtube.com/watch?v=ebC7Fqldyas