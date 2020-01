Vrouw zwaargewond na mishandeling

Buren alarmeerden zaterdagavond net voor middernacht de politie over het conflict in de woning. Agenten troffen in de woning de gewonde vrouw en haar kinderen, maar geen andere volwassene. Het onderzoeksteam van de politie komt graag in contact met getuigen die in de nacht van zaterdag 25 op zondag 26 januari tussen kwart voor twaalf en half één een man hebben zien weggaan vanaf de Schammenkamp.



De verdachte heeft zichzelf later die nacht op het politiebureau gemeld, waar hij is aangehouden. De politie heeft de zaak nog in onderzoek. Heeft u informatie die voor dit onderzoek interessant kan zijn, neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844 of het tipformulier onderaan deze pagina. Blijft u liever anoniem dan kunt u ook tippen via 0800-7000 of www.meldmisdadaanoniem.nl.