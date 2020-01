Agenten halen verdovende middelen en geld uit woning; verdachte aangehouden

Een melding leidde de agenten in de afgelopen weken naar een verdachte, die mogelijk vanuit zijn auto en woning zou dealen. Uit een ingesteld onderzoek kon zondagavond in de directe omgeving van de woning van een andere man, die kort ervoor cocaïne had gekocht bij de verdachte, worden aangehouden. Direct werd een onderzoek ingesteld naar de verblijfplaats van de verdachte. Die bleek in zijn auto te zitten op de Hoofdweg. Daar is hij vervolgens aangehouden.

Na een doorzoeking in zijn woning aan het Marlow Mosshof werd eerst in de trapkast wat verdovende middelen aangetroffen. Vervolgens werd door de agenten doorgezocht en werd in de kruipruimte vervolgens nog een behoorlijke hoeveelheid verdovende middelen aangetroffen, waaronder een hoeveelheid pillen, onder andere in een aldaar staande tas. In de slaapkamer stond ook nog een kluis met een groot geldbedrag van enkele tienduizenden euro’s.